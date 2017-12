BÉGIN, Thérèse

(née Beauregard)



Ayant résidé pendant plus de 55 ans à L’île Perrot mais originaire de Sherbrooke, le 4 décembre 2017, à l’âge de 91 ans et demi, est décédée à l’Hôpital de Ste-Anne-de-Bellevue Mme Thérèse Beauregard, épouse de feu M. Roger Bégin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Denise), Louise (Yvan), Denis (feu Lyne), Marcel (Gisèle), Pierrette, Lorraine (Michel), Jocelyne et Christiane, ses petits-enfants Isabelle, Éric, Sonia, Stéphanie, André, Daniel, Guy, Simon, Martin, Alexandra et Roxanne, ses arrière-petits-enfants Arianne, William, Zoé, Derek et Étienne, ses soeurs Gaétane, Juliette et Antoinette, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 décembre 2017 de 18h à 22h et le samedi 16 décembre dès 10h:96 BOUL. PERROT, L’ÎLE PERROTwww.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 16 décembre 2017 à 14h en l’église Sainte-Rose-de-Lima (300 boul. Perrot, L’île Perrot), suivies de l’inhumation au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer du Suroît seraient appréciés.