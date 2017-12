LANGEVIN (née Dubuc)

Pauline



À Laval, le 3 décembre 2017, à l’âge de 92 ans, est décédée Pauline Dubuc, veuve de René Langevin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Josée Leclair), Diane (Daniel Saintonge), Jean (Diane Richard) et Jacques (Martine Genest), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 16 décembre 2017 de 13h à 16h au complexeLa famille lui rendra hommage au même endroit à compter de 15h.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut Nazareth et Louis-Braille seraient appréciés.