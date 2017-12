LUSSIER (née RACINE)

Laurence



Le 1er décembre, à l'âge de 92 ans, est décédée Laurence Racine, épouse d'Hubert Lussier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, France (Robert), Suzanne et Jean-Pierre, ses petits-enfants Charles, Julien, Jean-François (Maryse), Julie (Daniel), Nathalie, Geneviève et Annie, ses arrière-petits-enfants Marc-Antoine, Laurie-Anne, Rebecca, Olivia, Hugo, Emma et Lili-Rose, son frère René et ses soeurs Rolande (Roger) et Huguette, beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 décembre à compter de 9h30 en l'église La Nativité de la Sainte-Vierge, 155 chemin St-Jean, La Prairie. Les funérailles seront célébrées à 11h.www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec ou à la Société Alzheimer serait apprécié.