GAY, Daniel



À Montréal, le 2 décembre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Daniel Gay, professeur retraité de l’Université Laval. Il était l’époux de feu Laura Gay, père de Rose-Marie (Stan) et Georges (Julie) et grand-père de Sofia.Un service commémoratif sera annoncé ultérieurement et aura lieu en son honneur au printemps 2018 dans la ville de Québec.