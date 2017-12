HUOT (née DESROCHERS)

Pierrette



À Notre-Dame-du-Bon-Conseil, le 30 novembre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Pierrette Huot, épouse de feu Jacques Huot.Elle laisse dans le deuil sa fille Michèle (Alain), sa soeur Jeannine, sa belle-soeur Réjeanne, ses petits-enfants Louis-Carl (Loïse) et Vanessa (Martin), ses arrière-petits-enfants Ethan et Megan, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 décembre 2017 de 13 heures à 16 heures au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16 heures en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement L'Accueil Bon-Conseil pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Alzheimer Montréal serait apprécié en la mémoire de Pierrette Huot.http://www.alzheimer.ca/fr/montreal/Get-involved/Donate