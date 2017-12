LEGAULT, Danielle



C’est paisiblement qu’est décédée le 24 novembre 2017 à Montréal Mme Danielle Legault, fille de feu Rolland Legault et feu Germaine Hanck, à l’hôpital Santa-Cabrini. Elle était divorcée de feu Jean-Roch Poulin et retraitée de la Banque Royale du Canada.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants Christian et Magalie (Serge Landry), son petit-fils William Poulin-Kerr (Allison Brisson-Beaulieu) ainsi que ses deux arrière-petits-enfants Lily et Elrick. Elle laisse également dans le deuil son frère Jean-Robert, ses quatre belles-soeurs et son beau-frère ainsi que parents et amis(es).La famille recevra vos condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, situé au 6700 rue Beaubien Est, Montréal,le vendredi 22 décembre 2017 de 13h à 20h, suivi d'une réunion de prières au complexe.Les cendres seront inhumées au Cimetière Le Repos St-François d’Assise.Un merci tout particulier de la part de ses enfants va à l’équipe des soins palliatifs de l'hôpital Santa-Cabrini.