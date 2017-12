Les ruptures québécoises de 2017 dont on ne se remettra jamais

L’année a été rude pour les couples d’ici.

Plusieurs vedettes québécoises ont annoncé publiquement la fin de leur relation en 2017.

Voici les ruptures québécoises les plus médiatisées de l'année

1. Kevin Bazinet et Alicia Moffet

Le couple a annoncé la fin de leur union cet été et ont depuis trouvé l’amour chacun de leur côté.

DARIO AYALA/AGENCE QMI

2. Cœur de pirate et Alex Peyrat

Après avoir rompu en 2016, Cœur de Pirate et Alex Peyrat ont renouvelé leurs vœux à l’hiver 2017. Béatrice a confié plus tard cette année qu’elle n’était plus en couple avec le père de Romy. Des rumeurs récentes indiquent que les deux auraient repris depuis... à suivre !

Bianca Desjardins

3. Marilou et Alexandre Champagne

Le couple très public a mis fin à son mariage en 2017. Marilou et Alexandre demeurent de très bons amis malgré la séparation.

Dominic Gouin/AGENCE QMI

4. Catherine Paquin Béchard et Philippe-Audrey Larrue St-Jacques.

L’acteur de Like-Moi et la comédienne d’Unité 9 ont confirmé leur rupture cet automne.

Instagram

5. Martin Matte et Vicky Pomerleau

Très discret sur sa vie privée, Martin Matte a annoncé publiquement la fin de sa relation avec sa conjointe des trente dernières années, Vicky Pomerleau.

Joël Lemay / Agence QMI

6. Joey Scarpellino et Éliane Gamache Latourelle

Le couple formé de la jeune millionnaire et de l’acteur des Parents n’a malheureusement pas traversé l’épreuve du temps.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

7. Kim Rusk et Jean-Sébastien Chouinard

L’animatrice radio a annoncé qu’elle n’était plus avec le guitariste du groupe Les Respectables. Elle serait désormais avec l’athlète professionnel Jeremie Capony.

PHILIPPE-OLIVIER CONTANT/AGENCE QMI

8. Catherine Proulx-Lemay et David Savard

Après plus de 17 ans d'amour, les parents de Milan et Ludovic ont annoncé publiquement leur séparation.

Photo d'archives

9. Jessica Harnois et François Lambert

Une union publique, mais brève entre la sommelière Jessica Harnois et François Lambert avait fait les manchettes cet hiver. La paire a confirmé qu’elle n’était plus ensemble.

Instagram

10. Valérie Taillefer et François Lambert

Après sa rupture avec Jessica Harnois, François Lambert a ensuite été vu en compagnie de Valérie Taillefer pendant quelques mois. La romance n’a toutefois pas duré.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

11. Érik Caouette et Marie-Pier Arès

Le musicien et son agente ont mis fin à leur relation cet automne. Érik Caouette est désormais en couple avec la fille d’Annie Brocoli, Marie-Jeanne Munger.