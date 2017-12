Alain Bouchard vend 900 000 actions de Couche-Tard

Le président et fondateur d’Alimentation Couche-Tard, Alain Bouchard, souhaite vendre un total de 900 000 actions de catégorie B de l’entreprise.

M. Bouchard a informé de son projet l’entreprise ainsi que les commissions des valeurs mobilières puisque les actions seront vendues à la Bourse de Toronto.

Alain Bouchard veut céder 200 000 actions de catégorie B dont il est détenteur, 300 000 actions de même type détenues par sa société à numéro et 400 000 autres, toujours de catégorie B, qui sont détenues par la Fondation Sandra et Alain Bouchard. La vente de ce dernier bloc servira à honorer des promesses de dons, selon un communiqué émis par Couche-Tard.

Les ventes d’actions pourront avoir lieu pendant une période de 30 jours à compter du 19 décembre.

Après les transactions, Alain Bouchard va toujours détenir de façon directe ou indirecte plus de 57,7 millions d’actions de catégorie A (à droit de vote multiple) et plus de 8 millions d’actions de catégorie B de l’entreprise.

En tenant compte de la valeur des actions en date du 12 décembre, la valeur du portefeuille d’actions d’Alain Bouchard atteindra après les ventes attendues 4,4 milliards $.

En date du 15 octobre, Alimentation Couche-Tard exploitait 9465 dépanneurs en Amérique du Nord et 2750 autres en Europe.

À travers le monde, la société fournit de l’emploi à plus de 120 000 personnes.