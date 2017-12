Des garagistes débordés par les retardataires

Sa collègue Roxanne ajoute que le carnet de rendez-vous du point de service est plein jusqu’au 23 décembre et d’autres précipitations sont prévues d’ici là.

« Si les gens arrivent tôt, on peut en passer dans la journée, mais on ne leur donne pas d’heure », mentionne de son côté Robert Ferland, gérant du Centre d’auto Canadian Tire à Verdun.

« Pour certains véhicules de luxe, on n’a pas les pneus en stock et les gens ne comprennent pas qu’il faut les commander », glisse le préposé de Costco.

D’autres comme Andréanne Dufour avaient déjà pris leur rendez-vous, mais plus tard cette semaine. « C’était impraticable ce matin [mardi], confie l’étudiante. Je vais revenir en transport en commun. Je ne me ferai plus prendre à attendre. »