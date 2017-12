Des juges bilingues réclamés à la Cour suprême

Le Comité permanent des langues officielles, composé de députés de tous les principaux partis fédéraux, a déposé mardi son rapport annuel dans lequel il dresse une liste de 10 recommandations. Le principal constat consiste en la nécessité d’enchâsser dans une loi le bilinguisme des juges siégeant au plus haut tribunal du pays.

« Le bilinguisme des juges de la Cour suprême du Canada est un enjeu de grande importance, écrivent les députés libéraux, néo-démocrates et conservateurs dans leur rapport. Conséquemment, le gouvernement doit s’assurer que les Canadiens ainsi que leurs avocats sont compris et lus dans la langue officielle de leur choix au plus haut tribunal du pays. »