Encore beaucoup de ménage à faire

Heureusement pour les Colts, 2017 tire à sa fin ! Il ne faudrait cependant pas croire que la nouvelle année réglera tous les maux qui affligent l’équipe, comme un grand coup de baguette magique.

Les Colts, qui seront les hôtes des Broncos jeudi dans le cadre du match du jeudi soir, sont loin de présenter un bilan de santé rassurant. Et par bilan de santé, on ne parle même pas de blessés.

Bien sûr, le retour d’Andrew Luck la saison prochaine assurera quelques victoires de plus. Lorsqu’il était en santé en début de carrière, Luck a masqué d’innombrables lacunes, que ce soit par ses qualités athlétiques ou par son talent rare.

Plusieurs ont quand même remis ouvertement en question son excellence. Pourtant, ça crève les yeux que sans lui, l’équipe est pitoyable. Les Colts montrent un dossier de 9-14 lors des 23 matchs que le quart-arrière a ratés depuis 2015, contre 43-27 lorsqu’il a été en uniforme depuis le début de sa carrière.

CHANGEMENTS À VENIR

Il est évident que l’entraîneur-chef Chuck Pagano en est à ses derniers moments à la barre. Le directeur général Chris Ballard, entré en fonction l’hiver dernier, souhaitait l’évaluer pendant une saison et ne se laissera pas émouvoir par l’argument de l’absence de Luck.

Sans jeter tout le blâme à Pagano, il reste que cinq des dix défaites de l’équipe sont survenues quand elle détenait l’avance au quatrième quart. Ça peut arriver une fois, mais les entraîneurs de grande qualité font en sorte que ce scénario ne devienne pas une habitude.

Les carences dans l’alignement, qui sont avant tout imputables au régime précédent du DG Ryan Grigson, demeurent alarmantes à plusieurs niveaux.

Les Colts ont concédé 52 sacs à ce jour cette saison, le pire total dans le circuit. Par le passé, bien des analystes ont reproché à Andrew Luck une tendance à s’accrocher trop longuement au ballon pour expliquer de telles statistiques désastreuses, mais Jacoby Brissett ne fait pas mieux.

À l’inverse, avec 20 pauvres sacs à son actif, la défensive est classée 31e et régresse même par rapport aux tristes années passées. Cette même défensive est, soit dit en passant, 30e contre la passe, 22e contre la course, et 31e sur les troisièmes essais.

À l’attaque, les Colts sont 29e par la passe et occupent le 26e rang avec une anémique moyenne de 3,7 verges par course.

Bref, totalement libre à eux de croire que le retour de Luck métamorphosera d’un seul coup leur escouade criblée de trous. Mais dans une division dans laquelle les Jaguars, Texans et Titans pointent vers le haut, les Colts ne semblent pas sortis du bourbier.

Ma prédiction

Broncos, 20 | Colts,13

Joueur à surveiller

Marlon Mack - Porteur, Colts

Choix de cinquième ronde des Colts, Mack est en audition pour le poste de porteur partant l’an prochain, puisque le vénérable Frank Gore a 34 ans. Les Colts ne lui font pas encore confiance en raison de lacunes criantes en protection de passe. Avec des opportunités limitées (6,9 courses par match en moyenne), il compte six courses de 20 verges ou plus, ce qui témoigne de son explosivité.