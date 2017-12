Je sors, je reste

Coup de cœur

Poésie et Slam: Queen Ka

Photo courtoisie

L’artiste Elkahna Talbi connu comme Queen Ka présente un spectacle bien particulier qui mélange poésie, slam et musique dans le cadre du festival Noël dans le parc. L’artiste est notamment connu pour « Chrysalides », un spectacle conçu en collaboration avec le musicien Yann Perreau, et pour ses chroniques aux émissions de radio comme « Plus on est de fous plus on lit » et à « Gravel le matin ». La slameuse Véronique Bachand assure la première partie de cette soirée de poésie pas comme les autres. *Ce soir à 19h30 au parc Émilie-Gamelin, 1500 rue Berri

Je sors

Évènement culturel : Vendre ou Rénover

Photo courtoisie

16 auteurs prendront d’assaut les planches du Centre du théâtre d’aujourd’hui pour deux soirées spéciales où les participants s’affronteront dans des faces à faces pour déterminer si certains classiques théâtraux devraient toujours influencer le théâtre contemporain ou non. Un camp argumente qu’il faut s’en débarrasser ou « vendre », tandis qu’un autre préfère garder la référence et la « rénover ». Une soirée plutôt ludique, très argumentative et idéale pour les passionnées de théâtre. *Ce soir à 20h au Centre du théâtre d’aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

Exposition : Gabor Szilasi

Photo courtoisie

Cette exposition de photos du photographe québécois d’origine hongroise Gabor Szilasi témoigne du milieu artistique du Québec entre les années 60 et 80. Avec des clichés de vernissages et autres évènements du genre, l’exposition capture l’effervescence culturelle de cette époque durant laquelle Montréal était l’une des plaques tournantes du monde artistique du pays.*Aujourd’hui jusqu’à 21h au Musée McCord, 690 rue Sherbrooke Ouest

Musique : Ligue d’improvisation musicale de Montréal

Photo courtoisie

Deux équipes de musiciens de talent s’affronteront dans un match d’improvisation où ils tenteront de convaincre les spectateurs de leur supériorité musicale. Le public pourra assister à des performances inédites de la part des 10 improvisateurs jouant une diversité d’instruments, dont la harpe, le saxophone, le violoncelle, en plus des traditionnelles guitares, claviers et batteries. *Ce soir à 20h au Café Campus, 57 rue Prince Arthur Est

Danse : Spectacle des finissants de 3e année

Photo courtoisie

Les étudiants de 3e année de l’École de danse contemporaine de Montréal présentent à partir d’aujourd’hui le spectacle « Cru d’automne » des chorégraphes Lucy May, Jacques Poulin-Denis et Helen Simard. Une bonne occasion de voir en primeur certains des artistes qui occuperont peut-être le milieu de la danse contemporaine de demain. *Ce soir à 19h30 au Wilder, 1435 rue de Bleury

Cinéma : Matilda

Photo courtoisie

Ce drame romantique historique réalisé par le cinéaste russe Aleksey Uchitel est à propos d’une ballerine de talent et du dernier empereur de Russie avant son couronnement vers la fin des années 1800. Le film a fait les manchettes dans les derniers mois lorsque des manifestants russes ont tenté d’empêcher sa projection notamment à cause de la représentation de la vie sexuelle du monarque. *En salle depuis le 30 novembre

Je reste

Bande dessinée : La vie devant soi de Romain Gary et Manuele Fior

Photo courtoisie

Le roman gagnant du prix Goncourt en 1975 signé Émile Ajar, un pseudonyme du célébré auteur français Romain Gary, est adapté en bande dessinée par l’illustrateur Manuele Fior. Le livre raconte l’histoire d’un jeune garçon d’origine arabe et son amour pour Madame Rosa, une vieille dame juive ne désirant pas vivre ses derniers jours à l’hôpital. *En librairie depuis le 4 décembre

DVD : Hôtel La Louisiane

Photo courtoisie

Ce documentaire relate l’histoire fascinante d’un hôtel parisien qui a accueilli à travers les années certains des plus grands artistes et penseurs de notre époque telle Simone de Beauvoir, Miles Davis, Jean-Paul Sartre et Robert Lepage. Sautant du présent au passé, le cinéaste Michel La Veaux nous transporte de chambre en chambre pour nous parler d’un établissement mythique de la Ville lumière. *Sorti le 12 décembre

Album : From a room Vol. 2 de Chris Stapleton

Photo courtoisie

Le musicien et chanteur country est de retour avec le deuxième volet de son album From a room, dont la première partie est sortie ce printemps. L’artiste ayant connu beaucoup de succès en 2015 après avoir gagné le prix du meilleur album de l’année au « Country Music Awards ». *Sorti le 1er décembre