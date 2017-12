L’art de dépasser les bornes

Je ne peux pas me rentrer dans la tête en tant que mâle, qu’un homme de 6 pi 2 po, bâti comme une armoire, puisse s’être laissé intimider par un petit homme de la taille d’Éric Salvail. Non mais pincez-moi qeuqu’un pour que je n’éclate pas de rire. Ces gens du milieu artistique dont on nous dit tellement qu’ils sont tous des écorchés vifs, plus portés vers la sensiblerie que vers l’audace physique, qu’ils se fassent soigner.

Un mâle à qui personne ne toucherait

Personne ne vous a jamais dit qu’une personne en autorité qui abuse de quelqu’un peut, s’il manque de contrôle ou si par arrogance il se croit au-dessus des lois, abuser d’un plus faible, et quelle que soit sa taille? De plus, l’agression ne s’arrête pas qu’aux gestes physiques posés, elle peut être tout aussi dommageable au plan mental.