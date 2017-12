« Ce n’est pas normal, on ne voudrait pas que ce soit ainsi. Peu importe où on est à Montréal, les côtes restent un problème », reconnaît le responsable du déneigement au comité exécutif, Jean-François Parenteau, qui a lui-même observé les voitures glisser sur la pente de la rue Gosford.

« Même si on épand de l’abrasif, la pente fait en sorte qu’il se retrouve au bas de la côte, explique M. Parenteau. Ensuite, les voitures font de la friction avec leurs pneus, font fondre la neige qui se transforme en eau et crée une glace noire. »

« On voudrait toujours que ce soit sec, c’est sûr. Mais on reste un pays nordique. Je veux voir avec les équipes quel est le nombre de passages adéquats sur les grandes artères et s’il peut être possible d’augmenter ces passages. »