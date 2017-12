Comme vous le savez probablement, dimanche avait lieu le gala des Olivier. Grande messe de l’humour, party de comiques, pow wow de clowns, utilisez l’expression qui vous convient le mieux.

J’étais, je vous l’avoue, très fier de m'y présenter cette année. En plus d’avoir une très belle chemise, j’étais nommé dans deux catégories. Pour un humoriste de la relève comme moi, deux nominations, c’est comme deux solides tapes dans le dos de la part de nos paires et de l’industrie.

Je sais que si on regarde le tout d’un autre angle, un gala, peu importe lequel, peut sembler prétentieux. Ce n’est qu’une soirée où, nous, les artistes, allons pour se faire gratter le dos et se faire dire que nous sommes beaux et indispensables à l’humanité.

Et vous savez quoi, probablement que pour certains, c’est exactement ça. Il y a assurément dans les artistes, comme dans les gens en général, des personnes avares d’attention, toujours à la recherche de regards envieux et d’approbation... sûrement... peut-être.

Personnellement, je ne vois pas ça comme ça. Peut-être suis-je naïf ou crédule, mais je crois sincèrement que les galas ont leur raison d’être en particulier quand plusieurs jeunes artistes émergents sont nommés. Dimanche dernier, plusieurs de mes collègues de la relève, étaient en nomination et plusieurs d’entre eux sont repartis avec une statuette.

En repartant avec un trophée, ces humoristes de la nouvelle vague, exposent au reste du Québec que la nouvelle génération d’humoristes est de plus en plus présente. Bien sûr, en bout de ligne il n’y a qu’un gagnant, mais je crois fermement que tout le monde peut en retirer quelque chose.

Il y aura toujours des gens qui seront amers ou envieux et vous savez-quoi? J’ai déjà fait partie de ceux-là. J’ai déjà regardé certains récipiendaires avec jalousie. Je me demandais pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi, pourquoi, pourquoi?

Alors que la vraie question devrait plutôt être comment? Comment a-t-il fait? Comment a-t-elle fait? Comment est-ce que moi je peux faire pour tenir cette petite statuette?

Si je réussis à, finalement, tenir entre mes mains, l’objet de ma convoitise, comment est-ce que je vais faire pour faire mieux?

Parce que ça semble parfait de gagner un trophée. On pourrait penser qu’après avoir gagné, les portes s’ouvrent comme par magie devant nous et que tout sera dorénavant plus facile.

Mais il n’en est rien. Recevoir un prix c’est accepter que désormais, le public ne se contentera plus de quelque chose de bien de notre part, mais qu'ils veulent désormais quelque chose d’excellent.

Je respecte les gens qui n’aiment pas les galas. Je comprends tout à fait que pour certaines personnes, ce n’est qu’une façon d’aller se pavaner avec des habits et des robes commandités. C’est correct.

Je crois fermement, qu’un gala c’est une soirée où les gens qui gagnent acceptent de devenir encore meilleurs, et que les gens qui perdent vont tout faire pour gagner la prochaine fois.