Une balade aux aurores

1. L’aurore désigne la lueur « rosée » qui suit l’aube et précède le lever du soleil. L’aube désigne les premières lueurs de l’aurore. L’aube précède l’aurore. On peut se lever à l’aube ou avant l’aurore ou dès l’aurore... Ou alors on se lève aux aurores, ce qui, dans le langage familier, veut dire « très tôt le matin ».