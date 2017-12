BILLOVITS, Larry



À Terrebonne, le jeudi 7 décembre 2017 est décédé, à l'âge de 70 ans, Larry Billovits.Il laisse dans le deuil son épouse Carmela Petraccone, ses filles Wendy et Brigitte (Jasper), ses petits-enfants Rachel, Émilien et Vienna, sa soeur Nelsy ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 16 décembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que dimanche matin dès 8h30.Les funérailles seront célébrées le dimanche 17 décembre 2017 à 10h30 en la chapelle du complexe.