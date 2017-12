PROVOST, Jean-Louis



14 novembre 1943 - 5 décembre 2017Le 5 décembre 2017, à Vaudreuil-Dorion, nous a quittés, entouré des siens, à l'âge de 74 ans, Jean-Louis Provost, fils de feu Léona Francoeur et Émile Provost.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Gougeon, son fils Benoit et son épouse Marie-Josée, sa fille Martine et son gendre Jakub, ses petits-enfants Sandrine et Toby Liam, ses frères Jean-Claude (Denise), feu Jean-Marc (Yolande), sa soeur José, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et de nombreux amis(es).La famille accueillera parents et amis(es) au22025 ROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC H9X 3L7514-457-4440le vendredi 15 décembre de 16h à 21h ainsi que le samedi 16 décembre à compter de 11h, suivi d'un service à la chapelle du complexe à 13h.Des dons à la Société canadienne du cancer, à l’Institut de Cardiologie de Montréal ou au Centre de soins palliatifs de Hudson seraient appréciés.