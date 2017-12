MASSÉ, Jean



À Longueuil, le 7 décembre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean Massé.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Suzanne), Johanne (Gérard), ses petits-enfants Stéphane, Julie (Bruno), Martin (Marilou), Francis (Jade) et David (Caroline), ses arrière-petits-enfants Jammy-Lee, Tommy, Laurie-Anne et Léa ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 décembre 2017 de 14h à 16h30, auAu lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire: ROBERT CENAC