BAILLIE, Julie



De Le Gardeur, le 3 décembre 2017, à l'âge de 37 ans, est décédée Julie Baillie, fille Mariette Meunier et de François Baillie.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son frère Dany (Sandra), ses neveux Jacob, Alexis et Joël, sa filleule Mélodie, son conjoint Serge, ses oncles et ses tantes, cousins et cousines, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 18 décembre 2017 dès 19h au:384 DU VILLAGE(en face de l'église St-Paul-L'Ermite)REPENTIGNY (secteur Le Gardeur)Un hommage aura lieu ce jour même au salon à 20h30.