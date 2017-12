GILBERT, Gisèle (née Coté)



À St-Eustache, autrefois résidente de Lachine, le 10 décembre 2017, à l’âge de 81 ans, est décédée Gisèle Coté, épouse de feu Léonce Gilbert.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Pierre (Carole Blanchette) et Daniel (Josée Roy).Elle laisse également ses quatre petits-enfants Christine, Bruno, Stéphanie et David, ses deux arrière-petites-filles Coralie et Maxine, ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs.La famille désire remercier le personnel du Manoir St-Eustache pour les bons soins prodigués à Mme Coté depuis plusieurs années.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1750 Notre-Dame, Lachine H8S 2E7le jeudi 14 décembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Le service religieux aura lieu le vendredi 15 décembre 2017 à 11h en l’église Très Saint-Sacrement, 800 rue Provost, Lachine, H8S 1M7.