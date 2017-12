TESTANI, Luciano



À Greenfield Park, le 6 décembre 2017, à l’âge de 69 ans, est décédé M. Luciano Testani, époux de Mme Anna Schturyn et fils de feu Vincenzo Testani et Palmira Pichi .Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil son fils Adrian (Jessica), ses petites-filles Sabrina et Amalia, sa soeur Maria-Pia (feu Mario), ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces, sa famille à Toronto, en Italie, en Ukraine, aux États-Unis et en Australie ainsi que ses nombreux amis de l'univers des accordéonistes.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 décembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 18 décembre de 10h à 11h.Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du 4e étage (oncologie) de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Luciano Testani.