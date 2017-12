URBAIN, Réjeanne née Taillefer



Au CHSLD Émile-MC Duff, le 7 décembre 2017, à l’âge de 88 ans, est décédée Mme Réjeanne Taillefer épouse de feu Hector Urbain.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Denis (Johanne Desjardins), Manon (Renaud Paquette), Daniel, Luc (Martine Comtois) et Carole (Pierre Renaud), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.Un service religieux, en présence des cendres, aura lieu le samedi 16 décembre à 14h, en l’église St-Simon-St-Jude de Charlemagne, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. La famille sera présente à l’église dès 13h.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.