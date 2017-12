BERGERON, Roland



À L'Épiphanie, le 2 décembre 2017, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Roland Bergeron, époux de Mme Simone Goyette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (André), Carole (Gino), Lorraine (Luc), Chantale (Alain), Julie (Sylvain), Jean-François (Isabelle) et Claudine, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Denise, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.Il sera exposé au:5, RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIEUne réunion de prières aura lieu le dimanche 17 décembre à 15h30 au salon. Heures des visites: dimanche dès 11h.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.