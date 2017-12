MERCIER (Pérusse), Claudette



À Boucherville, le 2 décembre 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Claudette Pérusse, épouse de feu Denis Mercier.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean et Pierre ainsi que leur famille, ses soeurs Claire (Raymond Cormie), Louise (Jean-Pierre Gauthier), sa belle-soeur Suzanne Mercier (Léo Bourassa), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Selon la volonté de Mme Pérusse, il n'y aura aucune exposition. L'urne de Mme Pérusse sera inhumée au cimetière Saint-Michel, 635, rue Saint-Michel, Sherbrooke, le 17 janvier 2018 à 11h.