LANDRY, André



À Montréal, le 4 décembre, à l’âge de 74 ans, est décédé M. André Landry, époux de Mme Lise Lapointe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Hervé, ses soeurs Rolande et Lise, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au:15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES, QC, H1A 3X1514-498-7682Condoléances:www.cimetieremontroyal.comle dimanche 17 décembre de 9h30 à midi, suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.