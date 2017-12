PEDNAULT, Guy



À Laval, le 8 décembre 2017, entouré de sa famille et suite à un courageux combat est décédé, à 80 ans, M. Guy Pednault, époux de Mme Henriette Boulianne. Il était le fils de feu M. Joseph Pednault et de feu Mme Marie-Anna Côté et le beau-fils de feu M. Ernest Boulianne et de feu Mme Corine Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (feu Pasquale), Yves (Patrick), Stéphane (Stéphan), Annie (Alain), ses petits-enfants: Raphaël, Emmanuelle (Médéric), Nicolas et Jade, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.Les membres de la famille recevront vos condoléances au complexe:le vendredi 15 décembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et le samedi 16 décembre 2017 de 9h à 10h15. Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 11h, à l’église Saint-Martin à Laval.La famille tient à remercier l’équipe des soins palliatifs de l’hôpital Cité de la Santé de Laval pour leurs bons soins et leur dévouement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Cité de la Santé.