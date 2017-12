5 choses qui ont changé avec la Subaru Legacy 2018

Sans tambour ni trompette, Subaru a apporté plusieurs modifications à sa Legacy pour 2018.

Après avoir passé une semaine à son volant, voici ce que nous avons constaté.

Subaru Legacy 2018

Esthétique retravaillée

Les changements à la carrosserie de la Legacy n’ont rien de radical cette année, mais il importe tout de même de les souligner. Mentionnons notamment l’adoption d’une nouvelle calandre élargie et la possibilité d’opter pour des phares à DEL qui suivent les mouvements des roues avant.

Tout est dans les détails!

Subaru Legacy 2018

Un habitacle plus invitant

En prenant place à bord, force est d’admettre que des efforts supplémentaires ont été mis dans la finition du véhicule. Subaru utilise désormais des matériaux plus doux au toucher qui font oublier l’aspect un peu rustique que la Legacy accusait jusqu’à tout récemment. Pour une voiture dont le prix de base est de 24 995$, c’est pas mal du tout.

Subaru Legacy 2018

Un système multimédia qui a du bon sens, enfin

Le système d’infodivertissement n’a jamais été la force de Subaru. En fait, ç’a longtemps été sa faiblesse. Heureusement, la dernière génération du système Starlink propre à la marque nippone montre des signes encourageants.

Sans nécessairement révolutionner quoi que ce soit, Subaru offre enfin un système plus rapide et un affichage beaucoup plus facile à consulter. La compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay est désormais offerte de série.

On est sur la bonne voie, finalement.

Subaru Legacy 2018

Adieu, transmission manuelle

Désolé, chers puristes, mais la transmission manuelle est maintenant chose du passé pour la Legacy. À partir de 2018, toutes les versions de la berline japonaise sont équipées d’une transmission automatique à variation continue (CVT).

Malgré ce changement, les deux mêmes motorisations demeurent disponibles sous le capot. On a donc le choix entre un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres (175 chevaux) et un bloc à six cylindres de 3,6 litres (256 chevaux). Le rouage intégral demeure évidemment offert de série avec la Legacy 2018.

Dans un futur pas si lointain, il ne faudrait pas trop s’étonner de voir Subaru abandonner le moteur à six cylindres au profit d’une mécanique plus petite jumelée à un turbocompresseur. C’est d’ailleurs la stratégie que le constructeur a utilisé avec le nouveau Ascent, le VUS à trois rangées de Subaru.

Cela aiderait assurément la Legacy à atteindre des cotes de consommation de carburant plus raisonnables. En ce moment, on traîne de la patte à ce chapitre par rapport à la concurrence.

Subaru Legacy 2018

Un confort rehaussé

Une fois sur la route, on sent que des efforts ont été mis pour améliorer le confort à bord de la Legacy. Les suspensions ont été retravaillées de façon à amoindrir les effets des innombrables nids-de-poule.

Subaru souligne aussi avoir mis des efforts pour améliorer l’insonorisation à bord. Là, toutefois, la Legacy a encore des croutes à manger. Le moteur à plat qui règne sous le capot est plutôt bruyant et on l’entend souvent grogner quand vient le temps d’accélérer.

Subaru Legacy 2018

Bref

La Subaru Legacy 2018 ne révolutionnera assurément pas l’industrie automobile, mais elle adopte plusieurs petits changements qui en font un véhicule amélioré par rapport à l’an dernier.

Reste que dans une catégorie où Toyota et Honda proposent de toutes nouvelles moutures de leurs increvables Accord et Camry, la Legacy continuera de jouer un rôle de figurante dans le créneau des intermédiaires. Sauf pour ceux qui ne jurent que par le rouage intégral.



Fiche technique

Nom: Subaru Legacy 2018

Prix de base: 24 995$

Configuration : Véhicule à quatre roues motrices avec motorisation à l’avant

Moteur de base: Moteur Boxer à quatre cylindres de 2,5 litre

Transmission: Automatique à variation continue (CVT)

Puissance/couple: 175 ch/ 174 lb-pi

Consommation d’essence annoncée: 9,3 L/100 km (ville) / 7,0 L/100 km (route)

Moteur optionnel: Moteur Boxer à six cylindres de 3,6 litres

Transmission: Automatique à variation continue (CVT)

Puissance/couple: 256 ch/ 247 lb-pi

Consommation d’essence annoncée: 11,9 L/100 km (ville) / 8,03 L/100 km (route)

Garantie de base: 3 ans / 60 000 km

Concurrence: Toyota Camry, Honda Accord, Chevrolet Malibu, Ford Fusion