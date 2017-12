FLEURANT, Armand



De Saint-Isidore, le 6 décembre 2017, à l’âge de 80 ans, est décédé M. Armand Fleurant, époux de Mme Monique Frappier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Line (Alain) et Isabelle (Yvon), ses six petits-enfants Mathieu, Simon (Valérie), Cédric (Valérie), Ludovic (Jessica-Kim), Philippe (Elisabeth) et Frédéric, ses soeurs, frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié auTél: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille recevra vos condoléances le samedi 16 décembre 2017 à compter de 12h30, en l’église Saint-Isidore. Les funérailles auront lieu à 14h au même endroit. L’inhumation suivra au cimetière paroissial.La famille désire remercier le personnel du centre hospitalier Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, pour ceux qui le désirent, des dons à la Fondation Anna-Laberge seraient appréciés.