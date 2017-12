GRENIER, Maurice



De Saint-Constant, le 9 décembre 2017, à l’âge de 83 ans, est décédé M. Maurice Grenier, époux de feu Mme Lise Bergeron.Il laisse dans le deuil ses enfants Louise, Yves (Danielle) et France (Marcel), ses cinq petits-enfants: Sébastien, Sylvain, Isabelle, Karine et Tommy, ses arrière-petits-enfants, sa nièce Yollande, ses neveux et nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que d’autres parents et amis.Il a été confié:ST-CONSTANT, QC, J5A 2G9450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 16 décembre de 13h00 à 17h00 et de 19h00 à 20h00. Une célébration d’Adieu aura lieu à 20h00 à la chapelle du complexe.En guise de sympathie, vous pouvez faire un don à la Fondation Parkinson Québec.