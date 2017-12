THÉORET, Armand



À Montréal, le 6 décembre 2017, à l’âge deest décédé M. Armand Théoret, époux de feu Mme Simone Gagnon.Il laisse dans le deuil sa merveilleuse amie Georgeline St-Denis, ses enfants Nicole et Marjolaine (Claude Pelletier), ses petits-enfants Nicolas Giroux (Véronique Deppen), Catherine Larivière (Benoit Plante), Julie Larivière (Jean-François Trudeau), ses arrière-petits-enfants Hélia, Etienne, Roxanne, Éloïse, Emma, Juliette et Mattis, ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.Il était le frère de feu Alice Théorêt et feu Juliette Théorêt.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 18 décembre dès 13h au complexe funéraireUne cérémonie sera célébrée le lundi 18 décembre à 16h sur place.Au lieu de fleurs, des dons envoyés à l’Association québécoise de la dégénérescence maculaire (AQDM) seraient appréciés.