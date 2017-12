MONGEON, Marguerite



À Ville Mont-Royal, le 9 décembre 2017, à l’âge de 94 ans, est décédée madame Marguerite Mongeon, épouse de feu Pierre Simon et conjointe de feu Gaston Gervais.Elle laisse dans le deuil son neveu Marcel Denicourt, sa nièce Monique Guy, ses beaux-fils Pierre et Claude Gervais ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 16 décembre, de 13:00 à 16:00 au complexe funéraire Urgel Bougie du 1255 Beaumont, Ville Mont-Royal.Une cérémonie liturgique aura lieu sur place à 16:00.