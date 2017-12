ALLAIRE, Yolande

(née Lefebvre)



Le 9 décembre, à l'âge de 92 ans, est décédée Yolande Lefebvre, épouse de feu Ti-Georges Allaire.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (José), Jean-Pierre (Lise), Francine, Martine (Ti-Jean), Jean-Luc (France) et Sylvain (Louise), ses dix petits-enfants et douze arrière-petits-enfants, ses soeurs Monique et Estelle (Jean-Paul), ses frères Joachim (Gisèle) et René ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au:425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC J5R 2K8www.dignitequebec.comle dimanche 17 décembre de 9h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le lundi 18 décembre à compter de 9h.Les funérailles seront célébrées le lundi 18 décembre à 11h en l'église La Nativité, 155 chemin St-Jean, La Prairie, suivies de l'inhumation au cimetière de Delson.