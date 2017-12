CARRIÈRE, Paul-Émile



À Joliette, le 8 décembre 2017, à l'âge de 95 ans, est décédé Paul-Émile Carrière, époux de feu Cécile Lavigne.Il laisse dans le deuil ses filles Gisèle et Ginette, sa belle-soeur Jacqueline Lebeau, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5le dimanche 17 décembre 2017 à partir de 9h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe funéraire à 12h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.