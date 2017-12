LUSIGNAN, Pierre



À Laval, le 10 décembre, à la Maison de soins palliatifs de Laval, entouré de ses proches, est décédé M. Pierre Lusignan.Il laisse dans le deuil son épouse Sylvie Lauzier, ses filles Josée (Mathieu) et Valérie (Tabatha), ses petits-fils Émile et Jacob, ses soeurs Dianne et Lise (Nick). Il laisse aussi dans le deuil sa belle-famille Valérie, Jean et Pierre (Esther) Lauzier ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille veut particulièrement remercier le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs de Laval qui ont accompagné Pierre dans son dernier voyage.La famille recevra les condoléances chez:le samedi 16 décembre de 14h à 18h30. Une cérémonie commémorative aura lieu à 18h30 en présence des cendres au salon.Au lieu des fleurs, un don à la Maison de soins palliatifs de Laval est souhaité par la famille.