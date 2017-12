Adieu M. Ciman

C’est avec beaucoup de peine que j’ai appris la transaction qui envoie Laurent Ciman à Los Angeles. Cet homme droit et fort était une chêne pour l’Impact.

Il avait de la classe, il aimait Montréal et avait établi sa famille dans une ville francophone où sa fille autiste pouvait se développer.

Mais l’Impact voulait sans doute se rajeunir. Et on le sait depuis Andreï Markov, les directions d’équipe se foutent de la valeur humaine des hommes qu’ils payent pour gagner des matchs et vendre des tickets.