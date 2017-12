RIVEST, Marcelle

(née Lafleur)



À Laval, le 10 décembre 2017, à l’âge de 92 ans est décédée Mme Marcelle Lafleur, épouse de feu M. Roger Rivest.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, feu Robert (Evelyne), feu Serge et Manon, ses petits-enfants Karine, Francis, (Amanda), Kevin, Joey et Michaël (Valérie), ses six arrière-petits-enfants, ses soeurs Cécile et Irène, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que M. Nelson Dino Ciccarelli et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 décembre de 13h à 16h30 au:3150 CHEMIN D’OKASAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même samedi à 16h30 au salon.