Butler: finir l’année sur une bonne note

L’année 2017 en a été une d’apprentissage pour Steven Butler et il compte bien la finir en beauté samedi alors qu’il affrontera le vétéran Lanardo Tyner.

Le protégé d’Eye of the Tiger Management (20-1-1, 17 K.-O.) a connu des hauts et des bas au cours des 12 derniers mois. Après sa dure défaite contre Brandon Cook, Butler s’est relevé avec des victoires contre Silverio Ortiz et Damian Mielewczyk.

Il va tenter de poursuivre sur sa lancée contre Tyner (32-11-2, 20 K.-O.) qui a déjà affronté Dierry Jean et Kevin Bizier lors de ses deux premières visites en sol québécois.

« Il a aussi fait la limite avec Canelo Alvarez il y a quelques années. Ça en dit pas mal long sur le type de boxeur qu’il est, a souligné Butler à l’occasion de son entraînement public. Il ne viendra pas ici pour perdre ou prendre un coup pour se coucher à terre.

« Il ne s’est jamais fait arrêter même s’il a affronté plusieurs bons boxeurs. J’ai un bon combat devant moi. »

Butler affectionne les knock-out depuis le début de sa carrière, mais il a modifié son approche au cours de ses derniers combats. Il est plus patient et il place ses coups de puissance de façon plus calculée. C’est ce qu’il souhaite faire contre Tyner.

« Je veux le boxer, mais j’aimerais avoir la cerise sur le sundae, a affirmé Butler. Je suis prêt à faire huit rounds à haute intensité et je vais tenter de lui passer le knock-out à plusieurs reprises. »

Une défaite formatrice

Contrairement à ce que l’on peut penser, un revers n’est pas une catastrophe. Il peut souvent permettre au boxeur d’assimiler des notions qui lui donneront un coup de pouce dans le futur.

« C’est le combat (celui contre Cook) dans lequel j’ai le plus appris, a reconnu Butler. Malgré la défaite, on peut presque parler d’une réussite. Je suis devenu une personne différente tant sur le ring qu’à l’extérieur. »

« J’aimerais affronter Cook en 2018 afin d’effacer cette tache de mon dossier. »