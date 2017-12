GOHIER (née Dufresne)

Madeleine



À Laval, le 5 décembre 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Madeleine Dufresne, épouse de feu M. Sylvio Gohier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Viviane, Jasmine, Christian et Nathalie, ses six petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3517 boul. Lévesque Ouest, Chomedeyle vendredi 15 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 16 décembre à compter de 9h.Les funérailles auront lieu le samedi 16 décembre à 11h, en l'église de Ste-Dorothée, 655 rue Principale à Laval, et de là au cimetière de Ste-Dorothée.