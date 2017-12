MORIN, Sarto



Est décédé paisiblement à son domicile, le 6 décembre 2017, à l’âge de 65 ans, monsieur Sarto Morin, époux de madame Sophie Bouchard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Francis (Jinny), sa mère madame Rita Brousseau (feu Roger Morin), ses soeurs Sylvie (Yves) et Geneviève (Sylvain), ses frères Jacques (Claudette), Bernard et Patrick, sa belle-mère madame Léda Simard Bouchard, son beau-frère Yves, ses neveux et nièces, la mère de son fils (Huguette) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du département d’oncologie du Centre universitaire Mc Gill et l’équipe Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Ouest / soins palliatifs à domicile pour leur professionnalisme et toute la chaleur humaine déployée envers Sarto au cours des deux dernières années, notamment: Dr Owen, Dre Anctil et les infirmières: Viviane et Jennifer.La famille recevra les condoléances le samedi 16 décembre 2017 de 13h à 16h:12 AV. ST-CHARLES, VAUDREUIL-DORIONwww.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie commémorative aura lieu le samedi 16 décembre 2017 à 15h30, à la maison funéraire.Des dons à la Fondation du cancer des Cèdres en mémoire de Sarto Morin seraient appréciéswww.cedars.ca