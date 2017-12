VALLÉE, Joseph



À Laval, le 10 décembre 2017, est décédé à l’âge de 91 ans, monsieur Joseph Vallée, fils de Victor Vallée et de Rose-Aimée Lessard.Il laisse dans le deuil sa fille Claire (Richard Lauzon) ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. Son décès suit d’à peine 19 jours celui de sa soeur Patricia Vallée-Godcharles.Un don à la Fondation de la Maison de Soins Palliatifs de Laval serait apprécié.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 décembre 2017 dès 13h en l’église St-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque Est, à Laval (H7C 1N8). Les funérailles seront célébrées le même jour à 14h. L’inhumation des cendres se fera ultérieurement.www.incinerationquebec.com