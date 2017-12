CLAIROUX GAUVREAU, Rita



À Sainte-Thérèse, le 9 décembre 2017, à l’âge de 90 ans, est décédée Mme Rita Gauvreau, épouse de feu Léo Clairoux.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (France Labonté), Alain (Francine Robert), Lise (Ronald Martel), Benoit (Kathleen Kessler), Gervais (Guylaine Tessier), Jasmine (Jeannot Lagacé), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, son frère, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi dès 9h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une réunion de prières aura lieu samedi à 11h dans la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.