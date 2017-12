De qui le Canada a-t-il besoin ?

Valérie Cordier-Chemarin – 37e AVENUE

Ingénieur civil, médecin, électricien, chef cuisinier, soudeur... Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion compile chaque année une liste des professions les plus recherchées. On les appelle les travailleurs qualifiés, et ils sont sélectionnés selon leurs capacités à s’établir dans la province et à contribuer à son économie.

Pour s’assurer que les nouveaux arrivants seront « bénéfiques » au pays, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, en collaboration avec Emploi-Québec, a établi une liste de métiers qui manquent cruellement de main-d’œuvre locale et dont des postes pourraient être pourvus par des travailleurs qualifiés venus d’ailleurs. Ces candidatures seront donc traitées plus rapidement.

Dans cette liste, on trouve des métiers dans le domaine de la santé comme des médecins, des infirmières, des médecins en médecine familiale, des physiothérapeutes ou des hygiénistes dentaires. Dans le domaine de l’ingénierie, les ingénieurs civils ou les mécaniciens en aérospatiale par exemple, sont recherchés. Les métiers plus techniques sont également demandés comme les mécaniciens de chantier, d’équipement lourd, les électromécaniciens, les soudeurs ou les chefs de cuisine.

Chakib Benhadji Serradj, consultant en immigration au Québec chez Avenir Canada, abonde en ce sens. « Les emplois techniques sont ceux que l’on cherche le plus et que l’immigration privilégie. Il ne faut pas oublier de demander une équivalence pour pouvoir exercer une profession dont la pratique est régie par un ordre. »

Cumuler des points

La liste, mise à jour chaque année, compte plus d’une cinquantaine de métiers les plus recherchés par le ministère. Mais il ne s’agit pas du seul critère de sélection.

Le programme des travailleurs qualifiés est basé sur un système de points. Par exemple, des points sont attribués pour la formation, l’expérience de travail, l’âge, les connaissances linguistiques, si le demandeur dispose d’une offre d’emploi... Un demandeur doit obtenir au moins 50 points s’il est célibataire et 52 points s’il est en couple.

Selon Chakib Benhadji Serradj, « les immigrants qui font le choix d’être sélectionnés comme travailleurs qualifiés doivent avoir conscience que, certes, les délais de traitement sont plus rapides, mais les exigences sont plus élevées ».