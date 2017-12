Iowa: Des cerfs meurent en sautant d’un viaduc

AVERTISSEMENT: une photo diffusée plus bas dans cet article pourrait offenser ou choquer certains lecteurs. Nous préférons vous en avertir.

Un couple de l’Iowa était abasourdi quand il a vu quatre cerfs traverser la route et sauter du haut d’un viaduc.

La scène est survenue dans la ville de Cedar Rapids, dans l’État de l’Iowa, dimanche dernier. Alors qu’ils roulaient sur l’autoroute, Catherine Veerhusen et son mari ont ralenti lorsqu'ils ont aperçu un petit troupeau de cerfs en avant d'eux, selon ce que rapporte The Des Moines Register, une filiale du USA Today.

Le couple explique qu’il a même mis sa voiture devant un autre véhicule pour qu’il décélère lui aussi, mais ça n'a pas suffit à empêcher le drame.

Peu de temps après, ils ont vu le mâle se précipiter dans le vide et les trois femelles l’ont suivi. Ils n’ont malheureusement pas survécu. On estime leur chute entre six à neuf mètres.

«Je n’ai jamais rien vu de tel, a affirmé Veerhusen. Je suis sans mots.»

Ron Lane, un agent de la faune du département des ressources naturelles du comté de Linn, affirme que ce pont est tout nouveau. «Je crois que les cerfs n’étaient pas habitués à ça avec toutes les constructions», a-t-il ajouté. Il indique également que la saison de la chasse a pu être un facteur qui a désorienté le troupeau.

La dame a publié une vidéo sur sa page Facebook où l'on voit les animaux sauter. Au moment d’écrire ces lignes, elle a été visionnée à 26 millions de reprises. Elle ne dure que quelques secondes, vous pouvez la regarder en cliquant ici.