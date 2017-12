Des chauffeurs d’autobus dépassent les limites de vitesse

Des chauffeurs d’autobus déplorent qu’ils doivent parfois dépasser les limites de vitesse en pleine tempête de neige pour ne pas accumuler des retards parce que la Société de transport de Montréal (STM) refuse, selon eux, d’ajuster les horaires en fonction de la météo.

Plusieurs chauffeurs, qui ont préféré taire leur nom afin de préserver leur anonymat, ont déploré d’avoir des horaires de trajets semblables été comme hiver, une situation qui ne tiendrait pas compte de la réalité sur le terrain.

«Des fois, ce n’est pas évident parce que les horaires sont serrés. Il y a des retards qui s’accumulent», a affirmé Martin.

Certains chauffeurs enfreindraient même le Code de la sécurité pour respecter leur horaire et éviter d’être la cible de clients mécontents. «Des chauffeurs d’autobus qui roulent plus vite que la limite de vitesse pour rattraper leur retard, on voit ça souvent», a-t-il ajouté.

«Horaires irréalistes»

La situation est toutefois bien différente sur le terrain, soutient le président du syndicat des chauffeurs d’autobus de la STM, Renato Carlone.

«La STM ne nous écoute pas. Qu’ils arrêtent de dire qu’ils révisent les lignes, ils ne font rien [...] Si j’ai 30 minutes pour faire un trajet en septembre, j’ai 30 minutes pour le faire en janvier», a-t-il déclaré.

La chaussée glissante et les bancs de neige à proximité des arrêts sont autant de facteurs qui ralentissent les autobus l’hiver et rendent ainsi les horaires des chauffeurs «irréalistes», selon M. Carlone, qui a confié avoir déjà roulé plus vite que la limite permise pour éviter de se faire de nouveau «agresser» verbalement par des usagers mécontents de son retard.

«Si on ne roule pas plus vite que la limite de vitesse sur une chaussée sèche l’été, on est en retard, alors imaginez l’hiver [...] C’est devenu un quotidien pour les chauffeurs d’accumuler 10 à 15 minutes de retard. Les clients ont raison d’être frustrés», a-t-il lancé.

Le conseiller en affaires publiques à la STM, Philippe Déry, a toutefois indiqué par courriel que les horaires des trajets d’autobus sont ajustés quatre fois par année et que le service est bonifié sur la majorité des lignes en hiver. Il ajoute que les chauffeurs sont passibles de sanctions internes en cas de non-respect du Code de la sécurité routière, en plus d'être responsables de leur contravention.