AUCLAIR DUFRESNE

Jacqueline



Avec beaucoup de tristesse, la famille Dufresne vous annonce que Jacqueline Auclair est décédée paisiblement, dans son sommeil à Rosemère, le dimanche 10 décembre 2017.Veuve de Pierre Dufresne, elle laisse dans le deuil ses enfants André, Régent, Charles, Alain, Line, Jean-Marc et leur conjointe ainsi que leurs enfants et petits-enfants.Passionnée de piano et de peinture, artisane de talent, elle a donné bénévolement son temps pendant plusieurs années aux oeuvres de charité.La famille recevra les témoignages de sympathie le samedi 16 décembre 2017 à compter de 14h auUne célébration de sa vie aura lieu à 16h et elle sera suivie d'un goûter.Prière de ne pas envoyer de fleurs.Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Hubert-Maisonneuve de Rosemère pour son dévouement.