Équipe Canada Junior: Harvey croit en ses chances

ST. CATHARINES, ONTARIO | Le gardien de but Samuel Harvey ne pourrait camper davantage le rôle de négligé au camp de sélection final d’Équipe Canada Junior (ÉCJ). Seul joueur non repêché présent cette semaine à St. Catharines, en Ontario, le portier des Huskies de Rouyn-Noranda ne s’est toutefois pas présenté avec le sentiment de l’imposteur, bien au contraire.

Il n’y a encore aucune certitude, du moins officiellement, sur l’alignement de 22 joueurs qui composera Équipe Canada Junior au terme du camp final de sélection, vendredi. Toutefois, le gardien Carter Hart sera, à moins d’une surprise majeure, l’homme de confiance devant le filet canadien, ce qui laisse ensuite une lutte à trois pour le rôle de second violon entre Harvey, Michael DiPietro des Spitfires de Windsor ainsi que Colton Point qui s’aligne pour l’Université Colgate dans la NCAA.

DIPIETRO FAVORI

À l’heure actuelle, la majorité des observateurs voient DiPietro gagner ce poste. Ce choix de troisième ronde des Canucks de Vancouver lors du dernier repêchage avait épaté la galerie lors du dernier tournoi de la Coupe Memorial, aidant les Spitfires à remporter le prestigieux trophée devant les leurs à Windsor.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a toutefois mentionné mardi que les décideurs de Hockey Canada ne prendraient pas leur décision en se basant sur le passé ou le potentiel à long terme des joueurs. Pour eux, le choix se fera sur les meilleurs joueurs, présentement.

Et c’est exactement dans ce groupe que Harvey veut figurer.

« On est quatre gardiens ici et leur choix n’est probablement pas déjà fait. Tout ce que je peux faire, c’est contrôler ce que je peux contrôler, car leur décision, je ne la prendrai pas à leur place. Je vais essayer de faire de mon mieux cette semaine et on va voir ce qui va en ressortir », a-t-il mentionné.

SOUS LES PROJECTEURS

Évidemment, Harvey n’a pas qu’une place avec ÉCJ à gagner cette semaine. Un bon rendement au camp final d’évaluation lui permettrait d’augmenter encore davantage sa cote auprès des recruteurs.

D’ailleurs, même si, à 19 ans, il est le seul joueur non repêché présent au camp d’entraînement, il ne s’est pas senti inférieur aux autres lors de la première journée de mardi.

« Pour être honnête, au début de la première pratique, j’avais hâte de voir le niveau et, finalement, ç’a super bien été. Je sens que j’ai ma place ici. J’ai gagné mon invitation et je la mérite. Je me suis développé un peu plus sur le tard et cette année, ça va bien et c’est mon année. Les gardiens se développent plus sur le tard. C’est peut-être pour ça que je n’ai pas été repêché », estime cette fierté d’Alma qui affiche un pourcentage d’efficacité de 0,924 et une moyenne de buts alloués de 2,33 en 25 matchs avec les Huskies cette saison.

Pas de faux espoirs pour Dominique Ducharme

Même s’il a eu la confirmation du Canadien de Montréal qu’il pourrait compter sur Victor Mete pour tout le Championnat mondial de hockey junior, Dominique Ducharme ne passe pas ses soirées à regarder son téléphone dans l’espoir de recevoir le texto d’une autre organisation de la LNH.

Bon travail

À l’heure actuelle, Tyson Jost et Samuel Girard (Avalanche du Colorado), Nolan Patrick (Flyers de Philadelphie), Pierre-Luc Dubois (Blue Jackets de Columbus) et Jakob Chychrun (Coyotes de l’Arizona) pourraient toujours être prêtés à ÉCJ.

Ducharme complétera tout de même son alignement de 22 joueurs d’ici demain. Toutefois, les dirigeants canadiens se sont donné jusqu’au 19 décembre avant de confirmer de façon définitive les joueurs qui prendront part au Mondial junior.

« On va voir. Quand on vient à l’aréna tous les jours, ce n’est pas là-dessus qu’on se concentre. On a 33 bons joueurs présentement, des joueurs juniors qui font du bon travail. À travers tout ça, on est très confortable d’avoir notre équipe de 22. Par contre, ça pourrait être possible [qu’un joueur s’ajoute]. Il y a des choses qu’on ne contrôle pas, mais ce qui est bien, c’est que Victor Mete est avec nous depuis le début. Il va pouvoir bâtir la chimie avec l’équipe et comprendre où on veut aller en tant qu’équipe », a expliqué Ducharme.

Le Canada démarre du mauvais pied

Équipe Canada junior a amorcé son calendrier préparatoire du mauvais pied, mercredi, en s’inclinant au compte de 3 à 0 face aux étoiles universitaires du réseau USports au Centre Meridian de St. Catharines.

Luke Philp a marqué en première période puis Michael Clarke et Logan McVeigh en ont ajouté à la toute fin du match dans un filet désert.

Point positif pour le Canada : les quatre gardiens ont été solides. D’un côté, les deux gardiens qui ont défendu la cage canadienne ont bien fait. Michael Dipietro a été le seul à céder tandis que le Québécois Samuel Harvey a été parfait sur 11 lancers lors de la deuxième moitié du match. De l’autre, Colton Point et Carter Hart ont bloqué les 32 lancers de leurs coéquipiers eux qui, pour mercredi, défendaient la cage de USports. Au total, les quatre gardiens ont réalisé 54 arrêts sur 55 lancers.

Hart a d’ailleurs été très solide en troisième période qui fut sans contredit la meilleure du Canada. Crédit, toutefois, à la formation USports qui n’avait rien à voir avec les sélections qui ont déjà été présentées dans le passé.

« On a travaillé avec USports afin qu’ils nous amènent une équipe qui nous rendrait la vie difficile, a expliqué l’entraîneur Dominique Ducharme. C’est comme ça qu’on va évaluer nos joueurs. On ne veut pas les évaluer dans une victoire de 12-1. J’ai aimé mieux notre troisième période. Par contre, aujourd’hui, demain et contre le Danemark, c’est plus une évaluation individuelle. »

COMTOIS SATISFAIT

L’autre Québécois en lice, Maxime Comtois, était satisfait de sa première audition avec Équipe Canada junior. Au sein d’un trio d’énergie avec Brett Howden et Tyler Steenbergen, l’ailier gauche a distribué quelques bonnes mises en échec et créé de la circulation devant le filet adverse.

« On a eu une chimie dès le début du match et plus ça avançait, plus on était dominant. On a envoyé des rondelles au filet et malheureusement on n’a pas réussi à marquer. Ce fut une bonne première partie quand même de notre ligne. »

EN BREF

Les Canada et les étoiles universitaires croiseront à nouveau le fer cet après-midi au Centre Meridian de St. Catharines. Une première vague de coupure devrait avoir lieu après cette rencontre tandis que l’alignement final sera complété vendredi soir, après le match préparatoire face à la sélection du Danemark.

Équipe Canada junior a d’ailleurs déjà commencé à se pratiquer pour les tirs de barrage. Il a été décidé qu’après les deux matchs face à USports, il y aura une séance de barrage de cinq tireurs, peu importe le résultat.