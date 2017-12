DOMINICI (SCHOEB), Suzanne



À Boucherville, le 8 décembre 2017, à l’âge de 96 ans, est décédée Mme Suzanne Schoeb, épouse de feu André Dominici.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Claude), Johanne (Robert), Diane (Alain) et André (Martine), ses huit (8) petits-enfants et un (1) arrière-petit-fils, sa belle-soeur Pierrette Dominici, ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 17 décembre de 14h à 17h au:À l’est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132BOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 17h en la chapelle du