LEMELIN (née CARDINAL)

Juliette



À l’Hôpital Pierre-LeGardeur, le 8 décembre 2017, à l’âge de 85 ans, est décédée Juliette Cardinal, épouse de feu Lionel Lemelin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy, Ginette, Anne-Marie (Bernard), Manon, Patrice (Mélanie), ses six petits-enfants Véronique, Tommy (Véronique), Marc-Olivier (Sara-Maude), Émy-Jade, Samuel et Clara-Ann, ses arrière-petits-enfants Florian et Juliette, son frère, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 15 décembre 2017 de 14h à 17h et 19h à 21h, samedi dès 9h. Les funérailles auront lieu en l’église St-Elzéar, 16, boul. St-Elzéar, Laval, le samedi 16 décembre 2017, à 11h.Au lieu des fleurs, des dons à la Fondation canadienne des maladies du rein seraient appréciés.