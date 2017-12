Garou aura sa propre émission de variétés en France

Garou continue d’explorer le métier d’animateur télé en France.

Le 4 janvier, le chanteur québécois pilotera Gare au Garou, une émission de variétés dans laquelle il invitera « ses amis chanteurs et humoristes à faire la fête autour d’un piano et accompagnés d’un orchestre ». Le rendez-vous sera dffusé à heure de grande écoute sur France 2.

Selon les informations divulguées dans divers médias français, Garou et ses convives s’échangeront des chansons et reprendront des succès d’hier et d’aujourd’hui. Des défis musicaux seront également au programme.

Robert Charlebois se prêtera au jeu, tout comme plusieurs grosses pointures de l’Hexagone, telles Louane, Vianney, Julien Clerc, Patrick Fiori, François-Xavier Demaison et Nolwenn Leroy.

Garou animera une autre émission sur France 2 en 2018. Il s’agit de Destination Eurovision, une compétition de chant visant à dénicher l’artiste qui représentera la France à l’Eurovision, ce concours annuel télévisé qui rallie chaque année des dizaines de millions de personnes à travers l’Europe. Isabelle Boulay fera partie du panel de juges.

Garou n’en est pas à ses premières armes au petit écran français. Il a occupé le fauteuil de coach à The Voice, la plus belle voix durant plusieurs saisons.